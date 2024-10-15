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На таможне в Сарпи изъято более двух килограмм незадекларированного золота
15.10.2024 12:19
По данным Службы доходов Министерства финансов, таможенные офицеры в Сарпи, в результате детального осмотра грузового автомобиля, принадлежащего гражданину Грузии, обнаружили в салоне, в специальном отсеке, два свертка с незадекларированными ювелирными изделиями из золота общим весом 2,6 кг.
Таможенная стоимость незадекларированного товара составила в общей сложности 350 723 лари.
Материалы дела были переданы Следственной службе Министерства финансов для дальнейшего реагирования.
По данным Службы доходов, за последние 6 месяцев на пункте пропуска в Сарпи было выявлено 67 случаев ввоза до 10 кг незадекларированных золотых изделий, общей таможенной стоимостью 1 401 119 лари.
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