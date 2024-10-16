|
|
|
У Дома юстиции произошло ДТП - водитель грузовика скончался
16.10.2024 14:21
В результате дорожно-транспортного происшествия произошедшего на правой набережной реки Мтквари (Кура) погиб водитель грузовика.
Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, по данному факту возбуждено дело по статье 276 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации.
По имеющимся данным, грузовик столкнулся с деревом, инцидент произошел недалеко от Дома юстиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна