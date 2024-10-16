

У Дома юстиции произошло ДТП - водитель грузовика скончался

16.10.2024 14:21





В результате дорожно-транспортного происшествия произошедшего на правой набережной реки Мтквари (Кура) погиб водитель грузовика.



Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, по данному факту возбуждено дело по статье 276 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации.



По имеющимся данным, грузовик столкнулся с деревом, инцидент произошел недалеко от Дома юстиции.







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