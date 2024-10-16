Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У Дома юстиции произошло ДТП - водитель грузовика скончался


16.10.2024   14:21


В результате дорожно-транспортного происшествия произошедшего на правой набережной реки Мтквари (Кура) погиб водитель грузовика.

Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, по данному факту возбуждено дело по статье 276 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации.

По имеющимся данным, грузовик столкнулся с деревом, инцидент произошел недалеко от Дома юстиции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна