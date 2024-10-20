

На одном из участков дороги Пшавели-Абано-Омало полностью запрещено автомобильное движение

20.10.2024 11:39





По информации Департамента дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за снега и гололеда на участке автодороги национального значения Пшавели-Абано-Омало 30км -72км запрещено движение всех видов автотранспорта.



На участке автодороги 1км-30км разрешено движение только транспорта высокой проходимости, движение остальных видов транспортных средств запрещено.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





