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Сильный дождь создал проблемы в Поти
20.10.2024 15:26
Сильный дождь создал проблемы в Поти. Затоплено несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов. Пострадала также часть городской инфраструктуры.
По данным мэрии, соответствующие службы активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием.
«Создана группа, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием, и компенсации будут выданы в кратчайшие сроки», — говорится в информации мэрии Поти.
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