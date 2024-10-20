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Сильный дождь создал проблемы в Поти


20.10.2024   15:26


Сильный дождь создал проблемы в Поти. Затоплено несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов. Пострадала также часть городской инфраструктуры.

По данным мэрии, соответствующие службы активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием.

«Создана группа, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием, и компенсации будут выданы в кратчайшие сроки», — говорится в информации мэрии Поти.


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