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В Тбилиси появится еще одна канатная дорога


21.10.2024   14:34


В Тбилиси задействуют еще одну канатную дорогу, которая соединит площадь Свободы и Таборский хребет.

По сообщению мэрии Тбилиси, проект, осуществляемый Фондом развития туризма Грузии, сегодня осмотрели мэр столицы Каха Каладзе и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр и мэр Тбилиси также ознакомились с находящимся на завершающей стадии строительством гостиницы «Параграф Табори» на Таборском хребте. Информацию о проекте гостям предоставил исполнительный директор Фонда развития туризма Грузии Георгий Баидарашвили.

Канатная дорога преодолевает расстояние от площади Свободы до Таборского хребта всего за несколько минут.

Как отмечается в информации мэрии Тбилиси, канатная дорога — двухсекционная и имеет 34 гондолы. Обе секции канатной дороги могут перевозить 1000 пассажиров в час.

По сообщению мэрии Тбилиси, проект канатной дороги, стоимость которого составляет 20 миллионов долларов, осуществлен Фондом развития туризма Грузии.


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