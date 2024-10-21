

В Болниси завершено строительство многофункционального спортивного комплекса

21.10.2024 15:35





Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры завершил строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Болниси.



По сведениям Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, стоимость проекта комплекса была профинансирована из государственного бюджета и составила 2.6 миллионов лари.



„Сегодня на месте спортивный комплекс вместе с государственным уполномоченным в регионе Квемо Картли Георгием Дохтуришвили и представителями местных властей осмотрел исполнительный директор фонда муниципального развития Давид Табидзе.



В новом комплексе обустроен мультифункциональный зал для гандбола, волейбола и баскетбола, а также залы для бокса, борьбы, тяжелой атлетики, карате и физической подготовки. Спортивный комплекс оснащен душевыми, раздевалками для спортсменов, отдельными помещениями для тренеров, судей, врачей, а также подсобными помещениями, необходимыми для его функционирования.



Возле комплекса обустроена автостоянка и установлены фонари.



Здание комплекса полностью адаптировано для лиц с ограниченными возможностями“,- указано в информации.





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