

Мэрия Тбилиси, которая уже много лет не может отремонтировать две станции метро, обещает реабилитацию 12 станций

23.10.2024 15:07





Реконструкция станции метро «Гурамишвили» планируется уже много лет. Реабилитационные работы на объекте начались в 2017 году, однако в 2018 году, после обрушения потолка на станции метро «Варкетили», реабилитация «Гурамишвили» также была остановлена.



После этого проект восстановления станции метро «Гурамишвили» был рассмотрен и отклонен. После дополнительных исследований его планировалось спроектировать к 2022 году, но пока не реализовали.



В настоящее время «Гурамишвили» обслуживает пассажиров в обычном режиме, однако ситуация на станции метро неблагоприятная, что часто отмечают горожане.



«Бизнес Пресс Ньюс» поинтересовались, планируется ли реабилитация метро «Гурамишвили». Как нам рассказали в Тбилисской транспортной компании, в ближайшие годы планируется реабилитация 12 станций, одной из которых станет «Гурамишвили».





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