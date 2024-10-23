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Открытый 3 дня назад парк в Тбилиси затопило


23.10.2024   16:39


Открытый 3 дня назад парк в Тбилиси затоплен, сообщают грузинские СМИ. А группа «Мой город меня убивает» распространяет в соцсети видео, в котором видно, как по парку течет грязевая масса. Парк, построенный на территории Згвис убани, был торжественно открыт мэром Тбилиси 20 октября. Парк разбит на территории в 25 гектар, на его благоустройство было потрачено 40 миллионов лари.

«В ответ на распространенный в социальных сетях видеоматериал сообщаем, что в парке был поврежден центральный водопровод, из-за чего вода вынесла поверхностный грунт на пешеходную дорожку.

Представители соответствующих служб мэрии Тбилиси немедленно сообщили о случившемся компании Georgian Water and Power (GWP), и через несколько минут воду отключили.

На данном этапе ремонтируется водопровод и проводится уборка территории», — говорится в сообщении Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.


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