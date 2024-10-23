

Микроавтобус, направлявшийся на акцию «Грузинской мечты», попал в ДТП

23.10.2024 21:17





Микроавтобус, который перевозил граждан на акцию «Грузинской мечты» в Тбилиси из Кахетии, попал в автокатастрофу. Инцидент произошел на дороге Гомбори, в результате чего пострадали четыре пассажира. Они доставлены в тбилисскую клинику Ингороква.



Руководитель приемного отделения клиники Анна Далакишвили сообщила грузинской службе Радио Свобода, что состояние троих пострадавших удовлетворительное, и их, вероятно, вскоре выпишут из клиники, у одного из пострадавших обнаружен перелом.



«Пациенту с переломом мы предложили провести операцию, но он пока отказывается. Какое решение он примет, пока не могу сказать. Остальных троих, вероятно, скоро выпишем, сейчас ждем результатов исследований», - сказала Анна Далакишвили.



Микроавтобус, попавший в аварию, перевозил местных жителей из села Ожио Ахметского муниципалитета на акцию. В транспорте находилось около 15 пассажиров.





Министерство внутренних дел начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса, которая касается нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





