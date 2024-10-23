|
|
|
Микроавтобус, направлявшийся на акцию «Грузинской мечты», попал в ДТП
23.10.2024 21:17
Микроавтобус, который перевозил граждан на акцию «Грузинской мечты» в Тбилиси из Кахетии, попал в автокатастрофу. Инцидент произошел на дороге Гомбори, в результате чего пострадали четыре пассажира. Они доставлены в тбилисскую клинику Ингороква.
Руководитель приемного отделения клиники Анна Далакишвили сообщила грузинской службе Радио Свобода, что состояние троих пострадавших удовлетворительное, и их, вероятно, вскоре выпишут из клиники, у одного из пострадавших обнаружен перелом.
«Пациенту с переломом мы предложили провести операцию, но он пока отказывается. Какое решение он примет, пока не могу сказать. Остальных троих, вероятно, скоро выпишем, сейчас ждем результатов исследований», - сказала Анна Далакишвили.
Микроавтобус, попавший в аварию, перевозил местных жителей из села Ожио Ахметского муниципалитета на акцию. В транспорте находилось около 15 пассажиров.
Министерство внутренних дел начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса, которая касается нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна