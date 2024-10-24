

В результате дорожно-транспортного происшествия в Цалке погибли 4 человека

24.10.2024 16:35





В результате ДТП в Цалке погибли 4 пешехода. Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, автомобиль марки "Форд", двигавшийся из Цалки в направлении села Кода, наехал на четырех граждан, вышеших из двух легковых машин, остановившихся на прилегающей территории.



«24 октября текущего года, примерно в 02:00, на 67-м километре автодороги Кода-Цалка-Ниноцминда, двигавшийся из Цалки в направлении села Кода автомобиль марки "Форд", за рулем которого родился И.Г. 1979 года рождения, столкнулся с четырьмя гражданами, которые вышли из двух припаркованных на прилегающей территории автомобилей.



От полученных в результате столкновения травм три человека погибли на месте, четвертый скончался в клинике.



Расследование по факту ведется по статье 276 УК Грузии. Обвиняемый в преступлении И.Г. задержан», - говорится в сообщении МВД.





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