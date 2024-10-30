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Начинается реабилитация-реконструкция участка дороги от площади Героев до набережной Звиада Гамсахурдия
30.10.2024 12:53
Мэрия Тбилиси начинает восстановительно-реконструкционные работы участка дороги от площади Героев до набережной Звиада Гамсахурдия.
Как заявил сегодня на заседании правительства столицы мэр Тбилиси Каха Каладзе, цель проекта — развитие транспортной инфраструктуры в городе и разгрузка дорожного движения.
«Территория возле «Лагуна Вере» является одной из сложных транспортных развязок города, которая часто является проблемой с точки зрения передвижения из-за своей узости. Мы перенесли заправочные станции и хотим начать проект по расширению дороги, чтобы увеличить пропускную способность этого участка и исправить существующие проблемы. Кроме того, будут отремонтированы пешеходный переходы тротуары. Работы начнутся в ближайшие дни», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, бюджет работ составляет около 4 миллионов лари.
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