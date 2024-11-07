

ГЖД увеличивает количество рейсов по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси

07.11.2024 13:13





В связи с возросшим пассажиропотоком, «Грузинская железная дорога» 16 и 17 ноября добавляет рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси.



По информации ГЖД, дополнительный рейс отправится из Тбилиси в Батуми в 12:50, а из Батуми в Тбилиси — в 00:30.



Билеты можно приобрести: через веб-сайт ГЖД; в аппаратах быстрой оплаты; в кассах «Грузинской железной дороги»; через компании-партнеры ГЖД.







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