

Несколько районов Тбилиси на 24 часа останутся без питьевой воды

08.11.2024 10:48





GWP публикует заявление, согласно которому на 24 часа, с 01:00 часов 8 ноября до 01:00 часов 9 ноября, в большой части Тбилиси будет отключена подача воды.



Причиной отключения являются запланированные восстановительные работы возле Парнаваз Мепе N24 в районе Диди Дигоми.



Где будет отключено водоснабжение:



В районе Ваке: на части проспекта Чавчавадзе, улицах Абашидзе, Араквишвили, Рамишвили, Абуладзе, Мосашвили, Бердзенишвили, Мухадзе, Л. Элиава, Кавсадзе, Атени, Кипшидзе, Микеладзе, В. Габашвили, Авалиашвили, Цкнетской, части проспекта Казбеги, Сванидзе, Кутателадзе, Мцхетской, Кобулетской, Шатберешвили, Марабда, Кекелидзе, Тавдидзе, Цхведадзе, Абашели, Размадзе, Барнова, Палиашвили, Мишвеладзе, Эристави и Напареули.



В районе Сабуртало: на частях проспектов Важа-Пшавела и Казбеги; части улицы Костава, Долидзе, Баланчивадзе, Иоселиани, Икалто, Чиковани, Алекси, Бочоришвили, Миротадзе, Мгалоблишвили, Ташкентской, поселке Шанхай, на площадях Жвания и 26 Мая, улицах Исакадзе, Шартава, Иосебидзе, Каландадзе, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Одесской, Геловани, Схиртладазе, Земо-Ведзиси, Цинцадзе, Цагарели, Саирме, Гамрекели, Багратионской, Бурдзгла, Бахтрионской, Пекина, Картозия, Панаскертели, Тамарашвили, Кутаисской, Одишели, Апакидзе, Хвичия, Квернадзе, Бенделиани, Чхеидзе, Боба Уолша, Насидзе и прилегающие улицы — на Университетской, Лорткипанидзе, Ростевани, Нино Абашидзе-Орбелиани, 13 Ассирийцев, Давари, улицах Парнаваз Мепе и прилегающих.



В районе Мтацминда: на улицах Поликарпе Какабадзе, братьев Какабадзе, Залдастанашвили, Зандукели, Боцвадзе, Габашвили, Киачели, Човелидзе, Маквашвили, Гогебашвили, Якова Николадзе, Варзис Хеви, Коте Махарадзе, Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели, Меликишвили, на первом и втором переулках Костава, улице Медеи (Мзиа) Джугели, Шанидзе, Бакрадзе, Рчеулишвили, Грибоедова, Зубалашвили, Гудиашвили, Пурцеладзе, проспекте Руставели, площади Свободы, улицах Вачнадзе, А. Чавчавадзе, М. Лагидзе, Р. Лагидзе, К. Месхи, С. Месхи, Мтацминда, Кипиани, Арсена, Кикодзе, Шевченко, Ингороква, Чичинадзе, В. Абашидзе, Чонкадзе, Амаглеба, Лермонтова, Мачабели, Г. Табидзе, Ш. Дадиани, Эристави, Хоштария, Тархнишвили, Джанашия, Окрокана, Петрици, Читадзе, улицы 9 апреля, и части улицы Табукашвили.



В районе Крцаниси: на Хлебной площади, улицах Гулуа, Пушкина, Абесадзе, Саятнова, Хандзтели, Иерусалимской, Л. Асатани, Бетлеми, Аджиашвили, Гоми, Джиблади, Туманяна, Гогебашвили, Або Тбилели, и прилегающих; частях улиц Коте Абхази, Ортачала, Гришашвили, Онской, Джварединской и прилегающих улицах и переулках.



В районе Дидубе: на улице Марджанишвили №2-18; №1-21; улицах Ушанги Чхеидзе, Баланчини, Дисеви, Любляна, проспекте Дружбы Грузии и Америки, Белиашвили переулок №12, Белиашвили улица №40, второй переулок Белиашвили и прилегающие.





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