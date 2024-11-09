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На строительном объекте в Ортачала перевернулся грузовик – погиб водитель


09.11.2024   17:12


Жертвой несчастного случая в тбилисском районе Ортачала стал один человек.

По существующей информации, на одном из строительных объектов покатился и перевернулся грузовик, в результате чего погиб водитель - мужчина средних лет.

Как сообщили в МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


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