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На строительном объекте в Ортачала перевернулся грузовик – погиб водитель
09.11.2024 17:12
Жертвой несчастного случая в тбилисском районе Ортачала стал один человек.
По существующей информации, на одном из строительных объектов покатился и перевернулся грузовик, в результате чего погиб водитель - мужчина средних лет.
Как сообщили в МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
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