

На строительном объекте в Ортачала перевернулся грузовик – погиб водитель

09.11.2024 17:12





Жертвой несчастного случая в тбилисском районе Ортачала стал один человек.



По существующей информации, на одном из строительных объектов покатился и перевернулся грузовик, в результате чего погиб водитель - мужчина средних лет.



Как сообщили в МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





