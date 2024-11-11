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В Грузии в текущем году зарегистрировано 9143 пожаров
11.11.2024 18:46
9143 — столько пожаров зарегистрировали в Грузии в этом году
В результате этих пожаров погибли 26 человек и 167 получили ранения, сообщает Commersant со ссылкой на Saxstat.
Пожары привели к уничтожению 392 зданий, а также гибели 15 голов крупного рогатого скота.
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