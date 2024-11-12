

Самолет «Грузинских авиалиний» взлетел и вернулся в аэропорт Тбилиси

12.11.2024 14:37





Самолет «Грузинских авиалиний», вылетевший из международного аэропорта Тбилиси в Милан, вернулся в аэропорт.



Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, причиной стала небольшая техническая ошибка в связи между бортом и навигацией..



Самолет вылетел из тбилисского аэропорта в 12:06 по местному времени и около часа десять раз облетел Тбилиси, чтобы сжечь топливо.



В авиакомпании заявляют, что рейс будет выполнен после устранения технической неисправности.





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