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Самолет «Грузинских авиалиний» взлетел и вернулся в аэропорт Тбилиси


12.11.2024   14:37


Самолет «Грузинских авиалиний», вылетевший из международного аэропорта Тбилиси в Милан, вернулся в аэропорт.

Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, причиной стала небольшая техническая ошибка в связи между бортом и навигацией..

Самолет вылетел из тбилисского аэропорта в 12:06 по местному времени и около часа десять раз облетел Тбилиси, чтобы сжечь топливо.

В авиакомпании заявляют, что рейс будет выполнен после устранения технической неисправности.


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