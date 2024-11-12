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Самолет «Грузинских авиалиний» взлетел и вернулся в аэропорт Тбилиси
12.11.2024 14:37
Самолет «Грузинских авиалиний», вылетевший из международного аэропорта Тбилиси в Милан, вернулся в аэропорт.
Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, причиной стала небольшая техническая ошибка в связи между бортом и навигацией..
Самолет вылетел из тбилисского аэропорта в 12:06 по местному времени и около часа десять раз облетел Тбилиси, чтобы сжечь топливо.
В авиакомпании заявляют, что рейс будет выполнен после устранения технической неисправности.
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