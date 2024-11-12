

В одном из домов Тбилиси обнаружены тела двух молодых людей

12.11.2024 19:11





В одном из жилых домов Тбилиси были обнаружены тела двух молодых людей.



Примерный возраст погибших до 25 лет. Причина смерти пока неизвестна.



Следствие ведется по статье 115 УК Грузии - «доведение до самоубийства».







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