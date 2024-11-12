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В одном из домов Тбилиси обнаружены тела двух молодых людей
12.11.2024 19:11
В одном из жилых домов Тбилиси были обнаружены тела двух молодых людей.
Примерный возраст погибших до 25 лет. Причина смерти пока неизвестна.
Следствие ведется по статье 115 УК Грузии - «доведение до самоубийства».
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