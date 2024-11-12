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Двухлетний ребенок скончался при падении стройматериалов — МВД Грузии
12.11.2024 19:12
В муниципалитете Марнеули скончался двухлетний ребенок. По имеющимся данным, на него упал строительный материал, предположительно кирпич.
Инцидент произошел вчера, 11 ноября.
МВД Грузии начало расследование по статье 116 УК — убийство по неосторожности. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от 6 месяцев до 2 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
Информацию первоначально распространило «Радио Марнеули».
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