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Двухлетний ребенок скончался при падении стройматериалов — МВД Грузии


12.11.2024   19:12


В муниципалитете Марнеули скончался двухлетний ребенок. По имеющимся данным, на него упал строительный материал, предположительно кирпич.

Инцидент произошел вчера, 11 ноября.

МВД Грузии начало расследование по статье 116 УК — убийство по неосторожности. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от 6 месяцев до 2 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Информацию первоначально распространило «Радио Марнеули».


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