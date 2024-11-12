

Двухлетний ребенок скончался при падении стройматериалов — МВД Грузии

12.11.2024 19:12





В муниципалитете Марнеули скончался двухлетний ребенок. По имеющимся данным, на него упал строительный материал, предположительно кирпич.



Инцидент произошел вчера, 11 ноября.



МВД Грузии начало расследование по статье 116 УК — убийство по неосторожности. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от 6 месяцев до 2 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.



Информацию первоначально распространило «Радио Марнеули».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





