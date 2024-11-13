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Движение по Метехскому мосту будет временно ограничено
13.11.2024 11:07
В связи с запланированными мероприятиями в связи с поминовением Ста тысяч мучеников, 13 ноября движение по Метехскому мосту будет временно ограничено в двустороннем порядке. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
По сообщению мэрии, с 11:00 до 21:00 транспортным средствам будет запрещено движение от площади Европы в направлении площади Вахтанга Горгасали.
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