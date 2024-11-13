

Больница MMT провела 100 роботизированных операций за последние 8 месяцев

13.11.2024 12:34





Профессор Гурам Каразанашвили, основатель больницы MMT, заявил в интервью BMGTV, что за последние 8 месяцев в Грузии было проведено 100 роботизированных операций.



Первая роботизированная операция в больнице MMT была проведена 27 февраля этого года под руководством основателя и профессора клиники Гурама Каразанашвили.



По словам профессора, это количество операций является очень хорошим показателем не только для Грузии, но и для любой европейской клиники. Как отмечает Каразанашвили, жители теперь имеют возможность получать медицинские услуги на родине, не выезжая за границу.



"100 роботизированных операций за 8 месяцев — это очень хороший показатель, даже для любой европейской клиники. Программа запущена. Мы анонсировали её 26 февраля и провели первую операцию 27 февраля. У нас есть большая перспектива, что люди будут получать медицинские услуги в своей стране, а не за границей.



Что касается стоимости, наши услуги стоят в три раза дешевле, чем в соседних развитых странах. Мы стараемся держать цены на приемлемом для населения уровне. Если смотреть на американские цены, они значительно выше европейских, несмотря на использование тех же технологий," — поясняет профессор.



По его словам, доходы клиники реинвестируются в технологии, так как цель заключается в развитии и внедрении передовых технологий.



"Мы стараемся облегчить людям доступ к этим услугам. В то же время мы стремимся развивать эти новые технологии и закрепить за ними место. Именно поэтому мы частично финансируем лечение для наших пациентов.



В Грузии действительно начался новый этап. Я надеюсь, что в ближайшем будущем роботизированные операции станут стандартом в нашей стране, поскольку они дают множество преимуществ. В первую очередь, это уникальная точность хирургического вмешательства. Робот помогает нам повысить точность, минимизировать человеческие ошибки. Он позволяет пациенту перенести операцию с минимальной кровопотерей. Пациент может быть выписан из больницы уже через 2-3 дня и быстрее пройти реабилитацию. Кроме того, роботизированные операции помогают стандартизировать процедуры и готовить новый персонал," — объясняет Гурам Каразанашвили.



Профессор также добавил, что программа роботизированной хирургии в больнице MMT имеет возможности для проведения дистанционных операций. В будущем это позволит выполнять хирургические вмешательства, например, из Тбилиси в Местию.





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