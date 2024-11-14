

Мэрия Тбилиси потратит на новогодние мероприятия более 9,4 миллиона лари

14.11.2024 13:47





Мэрия Тбилиси объявила несколько закупок для организации празднования Рождества и Нового года 2025. Одна из них проводится упрощённым методом с бюджетом более 8,57 млн лари.



Согласно документации, с 13 декабря 2024 года по 15 января 2025 года поставщик должен организовать «Рождественский город» на нескольких улицах столицы.



Из этой же закупки видно, что главная ёлка на проспекте Руставели у здания парламента зажжётся 6 декабря (обычно в середине декабря), а 31 декабря на Площади Первой Республики пройдет новогодний гала-концерт.



«Рождественский городок» будет оборудован на таких локациях, как Сухой мост, улицы Гиоргия Атонели, Италии, Хазини, Пхови, Антона Пурцеладзе, а также в парке Деда Эна и около Дома юстиции.



Здесь установят тематические декорации, фотозоны, каток, павильоны, киоски, а также организуют культурные, образовательные и развлекательные мероприятия. Среди них: концерты, театральные представления, открытый кинотеатр и парад сказочных героев.



Кроме того, запланирован фестиваль сладостей и рождественская ярмарка с выставкой-продажей изделий ручной работы, что должно поддержать местных предпринимателей и гастрономическую индустрию.



Дополнительно мэрия объявила три электронных тендера, ориентировочная стоимость которых составляет 858 370₾:

- Обслуживание инвентарем для обеспечения мероприятий (150 620 лари).

- Обеспечение сценами, подиумами, конструкциями и напольными покрытиями (282 750 лари).

- Аудиооборудование для мероприятий (425 000 лари).



Общий бюджет на новогодние мероприятия в Тбилиси в этом году составит примерно 9,43 млн лари.





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