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Мэрия Тбилиси потратит на новогодние мероприятия более 9,4 миллиона лари
14.11.2024 13:47
Мэрия Тбилиси объявила несколько закупок для организации празднования Рождества и Нового года 2025. Одна из них проводится упрощённым методом с бюджетом более 8,57 млн лари.
Согласно документации, с 13 декабря 2024 года по 15 января 2025 года поставщик должен организовать «Рождественский город» на нескольких улицах столицы.
Из этой же закупки видно, что главная ёлка на проспекте Руставели у здания парламента зажжётся 6 декабря (обычно в середине декабря), а 31 декабря на Площади Первой Республики пройдет новогодний гала-концерт.
«Рождественский городок» будет оборудован на таких локациях, как Сухой мост, улицы Гиоргия Атонели, Италии, Хазини, Пхови, Антона Пурцеладзе, а также в парке Деда Эна и около Дома юстиции.
Здесь установят тематические декорации, фотозоны, каток, павильоны, киоски, а также организуют культурные, образовательные и развлекательные мероприятия. Среди них: концерты, театральные представления, открытый кинотеатр и парад сказочных героев.
Кроме того, запланирован фестиваль сладостей и рождественская ярмарка с выставкой-продажей изделий ручной работы, что должно поддержать местных предпринимателей и гастрономическую индустрию.
Дополнительно мэрия объявила три электронных тендера, ориентировочная стоимость которых составляет 858 370₾:
- Обслуживание инвентарем для обеспечения мероприятий (150 620 лари).
- Обеспечение сценами, подиумами, конструкциями и напольными покрытиями (282 750 лари).
- Аудиооборудование для мероприятий (425 000 лари).
Общий бюджет на новогодние мероприятия в Тбилиси в этом году составит примерно 9,43 млн лари.
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