

Adjara group займется реабилитацией Дворца спорта в Тбилиси

14.11.2024 18:32





Проект реабилитации Тбилисского Дворца спорта стартует в первом квартале 2025 года, а завершение работ запланировано на конец 2026 года.



Согласно проекту, обновленный Дворец станет многофункциональным пространством. Будет также облагорожена прилегающая территория. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «исторические материалы будут максимально сохранены, особенно облицовка из натурального камня».



Реализацией новой концепцией займется Adjara Holding.



С 2007 года Дворец спорта находится под управлением компании Logic Group. Компания входит в Adjara Holding, как и сеть отелей Rooms, пространство Fabrika и недавно открывшееся Radio City.





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