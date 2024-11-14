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В Грузии за два месяца выявили 400 случаев незаконной охоты
14.11.2024 20:27
По данным Департамента экологического надзора Грузии, через два месяца после открытия сезона охоты на перелетных птиц выявлено 400 случаев незаконной охоты.
Больше всего случаев незаконной охоты — 96 — зафиксировано в Самегрело-Верхнем Сванети.
В Имерети выявлено 91 нарушение, в Шида-Картли — 58, в Мцхета-Мтианети — 46, в Квемо-Картли — 37, в Гурии — 35, в Кахети — 12, в Самцхе-Джавахети — 12, в Аджарии — 7, в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети — два нарушения.
По данным ведомства, на административных границах города Тбилиси предотвращено 4 случая незаконной охоты.
382 правонарушения являются фактами охоты с применением запрещенного оружия или способа.
В 18 случаях правонарушители охотились не оплатив сбор установленный за охоту на перелетных птиц. Браконьеры незаконно отстрелили 27 единиц перепелов.
За 2 месяца с начала охотничьего сезона изъята 381 единица электронных устройств, излучающих звуковые сигналы для привлечения птиц.
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