

В Грузии за два месяца выявили 400 случаев незаконной охоты

14.11.2024 20:27





По данным Департамента экологического надзора Грузии, через два месяца после открытия сезона охоты на перелетных птиц выявлено 400 случаев незаконной охоты.



Больше всего случаев незаконной охоты — 96 — зафиксировано в Самегрело-Верхнем Сванети.



В Имерети выявлено 91 нарушение, в Шида-Картли — 58, в Мцхета-Мтианети — 46, в Квемо-Картли — 37, в Гурии — 35, в Кахети — 12, в Самцхе-Джавахети — 12, в Аджарии — 7, в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети — два нарушения.



По данным ведомства, на административных границах города Тбилиси предотвращено 4 случая незаконной охоты.



382 правонарушения являются фактами охоты с применением запрещенного оружия или способа.



В 18 случаях правонарушители охотились не оплатив сбор установленный за охоту на перелетных птиц. Браконьеры незаконно отстрелили 27 единиц перепелов.



За 2 месяца с начала охотничьего сезона изъята 381 единица электронных устройств, излучающих звуковые сигналы для привлечения птиц.







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