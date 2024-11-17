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В Ахалсопели муж попытался сжечь жену – мужчина задержан


17.11.2024   11:39


В селе Ахалсопели в Тианети муж пытался сжечь жену.

По существующей информации, инцидент произошел в присутствии трех несовершеннолетних детей.

Мужчина, обвиняемый в насилии в отношении жены, задержан.

Как сообщили в МВД, расследование произошедшего начато по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


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