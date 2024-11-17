

В Ахалсопели муж попытался сжечь жену – мужчина задержан

17.11.2024 11:39





В селе Ахалсопели в Тианети муж пытался сжечь жену.



По существующей информации, инцидент произошел в присутствии трех несовершеннолетних детей.



Мужчина, обвиняемый в насилии в отношении жены, задержан.



Как сообщили в МВД, расследование произошедшего начато по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





