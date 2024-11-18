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Схема движения транспорта в районе Ваке изменилась из-за акции протеста
18.11.2024 14:32
Мэрия Тбилиси выпустила заявление по поводу ограничения движения около первого корпуса Тбилисского государственного университета (ТГУ) из-за акции протеста «Верни свой голос».
Где временно ограничено движение транспорта:
▪️ от улицы Варазисхеви до улицы Кекелидзе;
▪️ на улице Кекелидзе;
▪️ от улицы Кекелидзе до проспекта Меликишвили;
▪️ от проспекта Чавчавадзе до проспекта Меликишвили.
К проспекту Чавчавадзе можно проехать через улицы Авалишвили и Тамарашвили. Объехать акцию можно через улицы Абашидзе, Палиашвили, Меликишвили и Барнови. В направлении улицы Меликишвили можно проехать по улицам Барнова и Петриашвили.
Что с автобусами и маршрутками. Временно отменены автобусы 385, 387 и 397. Другие маршруты будут двигаться от парка Ваке по проспектам Казбеги и Пекина до площади Героев, по правому берегу Куры до улицы Михаила Джавахишвили, а оттуда на проспект Руставели.
У главного корпуса ТГУ проходит акция протеста «Верни свой голос». Протестующие разбили на перекрестке у университета палаточный лагерь и провели там ночь. Участники акции выступают против результатов парламентских выборов.
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия вечером 17 ноября заявил на митинге у ТГУ: «Закончились прогулки, хождения, шум-гам, все закончилось! Мы возвращаем родину! Мы все перекрываем. У нас больше нет времени ни на что».
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