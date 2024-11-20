

На проспектах Меликишвили и Чавчавадзе восстановлено движение

20.11.2024 11:32





На проспектах Меликишвили и Чавчавадзе восстановлено движение.



Участники митинга покинули площадь после того, как Зураб Джапаридзе, один из лидеров «Коалиции за перемены», призвал их временно разойтись.



По словам Джапаридзе, сегодня или завтра они придумают что-то, что станет сюрпризом для властей и выведет их из строя.



Сотрудники патрульной полиции также покинули территорию.







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