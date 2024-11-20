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Проспект Меликишвили перекроют для установки новогодних украшений
20.11.2024 18:21
В связи с монтажными работами новогодних иллюминаций 21 ноября с 00:00 до 06:00 на проспекте Меликишвили временно будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает «Тбилсервис групп».
«В период ограничения транспортные средства, движущиеся с проспекта Чавчавадзе и Варзисхеви в направлении улицы Костава и проспекта Руставели, смогут передвигаться по улицам Кекелидзе, Джанашия, Кутателадзе, Барнова и братьев Какабадзе.
Кроме того, транспортный поток, спускающийся с улицы Кекелидзе, не сможет двигаться в направлении проспекта Меликишвили», — говорится в заявлении «Тбилсервис групп».
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