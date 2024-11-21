

В Сагареджо в клинике скончалась избитая мужем женщина

21.11.2024 20:57





В Сагареджо в клинике скончалась женщина в возрасте до 40 лет, которую бывший муж избил камнем.



Как заявляют близкие убитой Цико Суликашвили, мужчина жестоко избил бывшую жену 8 дней назад.



Несколько дней ее лечили в клинике, но спасти женщину не удалось и сегодня она скончалась.



«Произошла страшная история. Этот нелюдь вышел из тюрьмы по амнистии, постоянно было насилие над Цико [бывшей женой]. У них осталось 2 детей, школьники. Наведался домой, навещу, мол, ребенка, когда уходил, сказал, если можешь выйди, нам надо поговорить, и ударил ее камнем по голове, так что она даже не успела закричать. У нее была проломлена голова. Они разведены и был выписан сдерживающий ордер, насколько я знаю», - рассказал ambebi.ge близкий убитой женщины.





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