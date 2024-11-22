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Зимние шины станут обязательными в Грузии с 1 декабря
22.11.2024 15:51
С 1 декабря все водители в Грузии будут обязаны использовать зимнюю резину в высокогорных регионах. Об этом говорится в заявлении МВД.
«В зимний период, с 1 декабря по 1 марта, на определенных участках дороги обязательно движение транспортных средств на зимней резине», — напомнили в ведомстве.
Также при необходимости МВД может обязать водителей использовать цепи противоскольжения.
Для зимних шин и цепей предусмотрены следующие требования:
• На шине должен быть символ снежинки.
• Глубина протектора для легковых (М1) и грузовых автомобилей ((N1, N2, N3) должна составлять не менее 3 мм. Для микроавтобусов (М2) и автобусов (М3) — не менее 4 мм.
• С момента производства шины должно пройти не более 10 лет. Дата изготовления должна быть четко видна.
• Автобусам (М3) и грузовым автомобилям массой более 3,5 тонн (N2, N3) можно использовать зимние шины без символа снежинки. В таких случаях обязательно наличие хотя бы одной цепи противоскольжения на всех проушинах ведущей оси.
• Цепи должны быть заводского производства и соответствовать размеру шин; предназначены для эксплуатации на снегу и льду; использоваться только на дорогах, покрытых снегом и/или льдом.
В случае, если водитель не подчинится требованиям по шинам, его машину могут отправить на штрафстоянку и выписать штраф в 100 лари.
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