

В Тбилиси красной краской облили баннеры, посвященные бархатной революции 1989 года в Чехии

23.11.2024 18:25





На ограде парка имени Вацлава Гавела в тбилисском районе Ваке красной краской закрасили баннеры, посвященные 35-летию бархатной революции 1989 года в Чехии.



Об этом пишет в социальной сети посол Чехии в Грузии Петр Кубернат и публикует соответствующие фотографии.



Как отмечает посол, он не верит, чтобы у кого-то были проблемы в связи с выставкой.



«К сожалению, наша выставка, посвященная 35-летию чешской бархатной революции 1989 года, через неделю завершилась таким образом. Выставка была размещена на ограде парка имени Вацлава Гавела в Ваке. Не верю, чтобы у кого-то были проблемы в связи с выставкой», - пишет Петр Кубернат и делится фотографиями.



Петру Кубернату в социальной сети ответила посол Дании в Грузии Энн Тофт Соренсен.



«Посольство Дании в Тбилиси выражает солидарность с нашими чешскими коллегами в Грузии. Такие действия подрывают базовые ценности уважения культурного диалога», - написала посол Дании в Грузии.





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