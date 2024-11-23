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В Тбилиси красной краской облили баннеры, посвященные бархатной революции 1989 года в Чехии
23.11.2024 18:25
На ограде парка имени Вацлава Гавела в тбилисском районе Ваке красной краской закрасили баннеры, посвященные 35-летию бархатной революции 1989 года в Чехии.
Об этом пишет в социальной сети посол Чехии в Грузии Петр Кубернат и публикует соответствующие фотографии.
Как отмечает посол, он не верит, чтобы у кого-то были проблемы в связи с выставкой.
«К сожалению, наша выставка, посвященная 35-летию чешской бархатной революции 1989 года, через неделю завершилась таким образом. Выставка была размещена на ограде парка имени Вацлава Гавела в Ваке. Не верю, чтобы у кого-то были проблемы в связи с выставкой», - пишет Петр Кубернат и делится фотографиями.
Петру Кубернату в социальной сети ответила посол Дании в Грузии Энн Тофт Соренсен.
«Посольство Дании в Тбилиси выражает солидарность с нашими чешскими коллегами в Грузии. Такие действия подрывают базовые ценности уважения культурного диалога», - написала посол Дании в Грузии.
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