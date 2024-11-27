|
|
|
Проспект Руставели временно перекроют из-за установки новогоднего освещения
27.11.2024 17:30
28 и 29 ноября с 00:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта на проспекте Руставели, от площади Первой Республики до площади Свободы, в связи с установкой новогодней иллюминации.
Автомобили, направляющиеся к площади Свободы от станции метро «Руставели», после поворота на проспект Руставели, у Оливкового дерева, проедут через улицу Михаила Джавахишвили и правый берег Куры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна