

Проспект Руставели временно перекроют из-за установки новогоднего освещения

27.11.2024 17:30





28 и 29 ноября с 00:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта на проспекте Руставели, от площади Первой Республики до площади Свободы, в связи с установкой новогодней иллюминации.



Автомобили, направляющиеся к площади Свободы от станции метро «Руставели», после поворота на проспект Руставели, у Оливкового дерева, проедут через улицу Михаила Джавахишвили и правый берег Куры.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





