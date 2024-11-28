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На Параванском перевале запрещено движение автотранспорта
28.11.2024 10:38
На Параванском перевале запрещено автомобильное движение. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, из-за сложных метеорологических условий (метель, ограниченная видимость) на 94-110 км (Параванский перевал) участка автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда временно ограничено движение всех видов автотранспорта.
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