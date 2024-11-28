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В Зугдиди сильные дожди вызвали ряд проблем


28.11.2024   11:27


Обильные осадки затопили первые этажи жилых домов и приусадебные участки, а также размыли дороги.

Ситуацию на месте лично оценили мэр Зугдиди Мамука Цоцериа, исполняющая обязанности государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия Нино Виблиани и представители соответствующих служб.

По словам Мамуки, с вчерашнего вечера проводятся ликвидационные работы, задействована специальная техника.

В ликвидации последствий участвует НПО «Центр управления благоустройством».


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