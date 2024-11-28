|
|
|
В Зугдиди сильные дожди вызвали ряд проблем
28.11.2024 11:27
Обильные осадки затопили первые этажи жилых домов и приусадебные участки, а также размыли дороги.
Ситуацию на месте лично оценили мэр Зугдиди Мамука Цоцериа, исполняющая обязанности государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия Нино Виблиани и представители соответствующих служб.
По словам Мамуки, с вчерашнего вечера проводятся ликвидационные работы, задействована специальная техника.
В ликвидации последствий участвует НПО «Центр управления благоустройством».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна