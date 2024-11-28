

В Зугдиди сильные дожди вызвали ряд проблем

28.11.2024 11:27





Обильные осадки затопили первые этажи жилых домов и приусадебные участки, а также размыли дороги.



Ситуацию на месте лично оценили мэр Зугдиди Мамука Цоцериа, исполняющая обязанности государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия Нино Виблиани и представители соответствующих служб.



По словам Мамуки, с вчерашнего вечера проводятся ликвидационные работы, задействована специальная техника.



В ликвидации последствий участвует НПО «Центр управления благоустройством».





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