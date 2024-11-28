

Снегопад вызвал «полный коллапс» на центральной автомагистрали в Грузии

28.11.2024 12:16





В Грузии сильный снегопад осложнил автомобильное движение, включая центральную автомагистраль, соединяющую Восточную и Западную части страны.



«Полный коллапс», — пишет один из пользователей фейсбука, публикуя видео с остановившимися на Рикотском перевале автомобилями.



Очевидцы сообщают, что снег, который шел всю ночь и утро, затрудняет движение. Многие автомобили оборудованы летними шинами, что усложняет проезд и затягивает начало работ по расчистке дорог, пишут в телеграм-каналах.



С вечера 26 ноября закрыт участок дороги Гудаури-Коби, а также проезд в направлении грузино-российской границы. Специальная техника уже выехала для расчистки дороги, однако в Департаменте автомобильных дорог пока не называют сроки снятия ограничений.



По информации Агентства окружающей среды, с 29 ноября в Грузии ожидается потепление, и осадки прекратятся. На западе страны днем станет относительно теплее, тогда как на востоке сохранится холодная погода.





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