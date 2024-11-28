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«О наводнении сообщили по 90 адресам» — мэрия Батуми
28.11.2024 13:58
В Батуми сильный дождь вызвал небольшие оползни, затопил улицы города и повредил флору городской среды.
По данным мэрии Батуми, по состоянию на ночь 28 ноября, в городской администрации было зарегистрировано около 90 обращений от граждан по поводу затопления участков и дворов.
— «На каждом объекте проводятся работы по откачке воды, интенсивно очищаются каналы, впадающие в море. Задействована специальная техника, и все муниципальные службы работают в усиленном режиме.
В рамках постоянной комиссии всем нашим гражданам, всем жителям Батуми, конечно же, будут компенсированы убытки и удовлетворены требования, связанные с ущербом от стихии», — говорится в заявлении мэрии.
В Батуми второй день продолжаются проливные дожди. По прогнозам синоптиков, в Аджарии с утра завтрашнего дня установится ясная погода.
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