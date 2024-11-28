

Мэрия Тбилиси завершила реабилитацию метро «Авлабари»

28.11.2024 14:57





Мэрия Тбилиси объявила о завершении ремонта верхнего вестибюля станции метро «Авлабари».



Реабилитационные работы, начавшиеся летом 2022 года, должны были завершиться за восемь месяцев, но продлились 28.



Контракт на реконструкцию на сумму 4,2 млн лари был подписан без тендера с «Бада групп» и затем продлен. Договор не предусматривал реабилитацию нижнего вестибюля и арок над эскалатором.



По станции метро «Варкетили», известной своим потолком как из фильма-апокалипсиса, новостей нет. В очередной раз запрошена экспертиза для того, чтобы решить, что делать.





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