

В Лионе ограбили грузинского форварда Георгия Микаутадзе

02.12.2024 15:40





Французская пресса распространяет весьма неприятную информацию. Форвард сборной Грузии и лионского «Олимпика» Георгий Микутадзе стал жертвой ограбления дома после матча «Лион-Ницца» в воскресенье. Нападавшего в Лионе удерживали двое вооруженных мужчин, которые вошли в его дом, чтобы украсть ценные вещи.



Двое вооруженных мужчин поджидали нападавшего в «Лионе» у его дома. Грабители, под угрозами, но без применения насилия, заставили Микаутадзе впустить их в дом и отдать ему ценные вещи. Стоимость украденных драгоценностей оценивается в 200 000 евро.



Грабителям удалось скрыться до приезда полиции. Их до сих пор ищут.





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