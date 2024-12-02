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В Лионе ограбили грузинского форварда Георгия Микаутадзе
02.12.2024 15:40
Французская пресса распространяет весьма неприятную информацию. Форвард сборной Грузии и лионского «Олимпика» Георгий Микутадзе стал жертвой ограбления дома после матча «Лион-Ницца» в воскресенье. Нападавшего в Лионе удерживали двое вооруженных мужчин, которые вошли в его дом, чтобы украсть ценные вещи.
Двое вооруженных мужчин поджидали нападавшего в «Лионе» у его дома. Грабители, под угрозами, но без применения насилия, заставили Микаутадзе впустить их в дом и отдать ему ценные вещи. Стоимость украденных драгоценностей оценивается в 200 000 евро.
Грабителям удалось скрыться до приезда полиции. Их до сих пор ищут.
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