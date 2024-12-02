Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Лионе ограбили грузинского форварда Георгия Микаутадзе


02.12.2024   15:40


Французская пресса распространяет весьма неприятную информацию. Форвард сборной Грузии и лионского «Олимпика» Георгий Микутадзе стал жертвой ограбления дома после матча «Лион-Ницца» в воскресенье. Нападавшего в Лионе удерживали двое вооруженных мужчин, которые вошли в его дом, чтобы украсть ценные вещи.

Двое вооруженных мужчин поджидали нападавшего в «Лионе» у его дома. Грабители, под угрозами, но без применения насилия, заставили Микаутадзе впустить их в дом и отдать ему ценные вещи. Стоимость украденных драгоценностей оценивается в 200 000 евро.

Грабителям удалось скрыться до приезда полиции. Их до сих пор ищут.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна