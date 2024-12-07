

Запрещенный краситель обнаружили в продуктах на рынках Грузии

07.12.2024 18:05





В ноябре Национальное агентство продовольствия Грузии проверило 57 образцов продуктов с грузинских рынков. В четырех образцах обнаружили запрещенный краситель Para Red и Sudan I.



Детали. Красители нашли в аджике, которую продавали на рынках в Тбилиси, Рустави и Сенаки, а также в красном молотом перце на рынке в Озургети. Эти продукты изъяли у продавцов. Ведомство проводит расследование.



По закону Грузии, использование красителей Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7 B и Sudan red B в пище запрещено. Эти красители используют для получения цвета и обычно добавляют к перцу или томатной пасте.





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