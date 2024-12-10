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Министерство внутренних дел Грузии проиграло 3-летний судебный процесс против телекомпании «Formula»


10.12.2024   19:35


Министерство внутренних дел Грузии проиграло 3-летний судебный процесс против телекомпании «Formula».

Дело касалось цикла сюжетов, разоблачающих участие полиции в бизнесе проституции. В частности, журналистское расследование установило, что во время комендантского часа полиция сопровождала девушек в качестве эскорта по вызову.

После выхода сюжета в эфир МВД подало в суд на «Shabatis Formula» («Субботняя Формула») от имени полицейского Г. Г.

Журналист «Shabatis Formula» Давит Кашиашвили был вызван в суд, где дал подробные показания по делу, включая описание процесса создания сюжета.

Приговор вынес судья Тбилисского городского суда Сосо Гурцкая.


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