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Министерство внутренних дел Грузии проиграло 3-летний судебный процесс против телекомпании «Formula»
10.12.2024 19:35
Министерство внутренних дел Грузии проиграло 3-летний судебный процесс против телекомпании «Formula».
Дело касалось цикла сюжетов, разоблачающих участие полиции в бизнесе проституции. В частности, журналистское расследование установило, что во время комендантского часа полиция сопровождала девушек в качестве эскорта по вызову.
После выхода сюжета в эфир МВД подало в суд на «Shabatis Formula» («Субботняя Формула») от имени полицейского Г. Г.
Журналист «Shabatis Formula» Давит Кашиашвили был вызван в суд, где дал подробные показания по делу, включая описание процесса создания сюжета.
Приговор вынес судья Тбилисского городского суда Сосо Гурцкая.
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