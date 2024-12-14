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В Грузии из-за сложных метеоусловий на разных участках автодорог установлены особые режимы движения
14.12.2024 12:16
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сильного снегопада, метели, лавинной опасности и сложных метеорологических условий на различных участках автодорог по всей Грузии установлены специальные режимы движения.
По данным ведомства, проводятся работы по расчистке дорог.
Из-за сильного снегопада ограничено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке 50-158 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на автодороге внутреннего значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, на международной трассе Хашури-Ахалцихе-Вале, на международной трассе Ахалкалаки-Карцахи, на перевале Накерала автодороги внутреннего значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури, и на автодороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.
Из-за лавинной опасности запрещено движение всех видов автотранспорта на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси. Из-за сложных метеоусловий (снегопад, метель и ограниченная видимость) также временно запрещено движение на участке 36-64 км автодороги внутреннего значения Вазиани-Гомбори-Телави (Верона-Телави), на участке 90-112 км международной трассы Ахалцихе-Ниноцминда (Ниноцминда-Республика Армения), на участке 86-106 км автодороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе (село Паксадзееби- курорт Годердзи), на трассе внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети, а также на участке автодороги 94-146 км Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (Аязма-Ниноцминда).
Ведомство призывает водителей, несмотря на проводимые работы по расчистке и обработке технической солью дорог, выезжать только на исправном транспортном средстве с использованием зимних покрышек и проявлять максимум внимания в пути.
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