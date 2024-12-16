

В ноябре выявлено 351 нарушение установленных норм выбросов автотранспортных средств

16.12.2024 17:16





С 1 по 30 ноября 2024 года Департамент экологического надзора выявил 351 нарушение установленных норм выбросов автотранспортных средств, сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Согласно информации ведомства, больше всего нарушений было зафиксировано в Тбилиси – 183 случая, в Рустави – 57, в Батуми – 56 и в Кутаиси – 55.



Из общего числа оштрафованных 351 нарушителя, 310 — физические лица, а 41 — юридические.



Было выписано 216 штрафов водителям легковых автомобилей, 121 — водителям микроавтобусов и 14 — водителям грузовиков.



С 4 сентября 2023 года сотрудники Департамента экологического надзора контролируют выбросы автотранспортных средств в четырех крупных городах Грузии: Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми.



С момента вступления закона в силу до ноября 2024 года в общей сложности было оштрафовано 8216 физических и юридических лиц за несоответствие выбросов автотранспортных средств установленным нормам.



Размер штрафа для физических лиц составляет 100 лари при первом нарушении, 300 лари — при повторном и 600 лари — при третьем. Для юридических лиц штрафы составляют 500, 1500 и 3000 лари соответственно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





