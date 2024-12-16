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В Тбилиси зажгли главную елку и новогоднюю иллюминацию


16.12.2024   19:07


На проспекте Руставели зажгли главную елку, а также включили новогоднюю иллюминацию по всей столице.

Как заявил на сегодняшнем брифинге мэр Тбилиси Каха Каладзе, традиционно в первой половине декабря в Тбилиси зажигают новогоднюю иллюминацию и главную елку, и эта традиция продолжится и в этом году.

«Сегодня вечером в очередной раз включат иллюминацию и без всякого мероприятия зажгут главную елку столицы. Новый год – всеми любимый народный праздник, и мы никому не позволим отнять чувство радости и счастья у наших детей и сограждан. Тбилиси станет самым красивым новогодним городом, в эти дни нас ждет много праздничных мероприятий, и новый 2025 год мы встретим должным образом — с новыми победами, надеждой на мир и развитие», — заявил мэр Тбилиси.


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