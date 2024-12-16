

На западе Грузии введены ограничения на нескольких дорогах

16.12.2024 20:04





На участке международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 133 -162 км. (транспортная развязка Сурами-Борити) временно ограничено движение автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами, в то время как движение других видов автотранспортных средств свободно.



На участке автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Джвари-Ушгули) ограничено движение транспортных средств с прицепами, полуприцепами и пассажирских автобусов категории M3 с более чем 22 посадочными местами (кроме водительского места). Движение остальных видов автотранспорта разрешено.



Кроме того, на участке автодороги Ушгули-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспортных средств, в то время как на участке Зугдиди-Джвари движение автотранспорта свободное.



На участке автомобильной дороги государственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо) – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили с 88-го по 124-й км (Лентехи-Меле) временно запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, в то время как движение остального автотранспорта свободно.



На участке дороги с 125-го по 151-й км (Меле-Ласдили) запрещено движение всех видов автотранспорта. На участке с 1-го по 87-й км (поворот на Цхалтубо – Лентехи) движение автотранспорта осуществляется свободно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





