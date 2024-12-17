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ГЖД назначит на 29 и 30 декабря дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Поти-Тбилиси
17.12.2024 21:46
В связи с возросшим пассажиропотоком Грузинская железная дорога назначит на 29 и 30 декабря дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Поти-Тбилиси. Об этом сообщает Грузинская железная дорога.
29-30 декабря поезда будут отправляться из Тбилиси утром в 08:50, а из Поти вечером в 17:15.
По данным железной дороги, билеты можно приобрести: через сайт железной дороги, через автоматы быстрой оплаты, в кассах Грузинской железной дороги, через компании-партнеры Грузинской железной дороги.
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