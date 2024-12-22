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При тушении пожара на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси погиб пожарный
22.12.2024 15:27
Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии выражает глубокую скорбь в связи со смертью пожарного-спасателя, лейтенанта гражданской безопасности Георгия Лелашвили, 1982 года рождения.
Как отмечается в информации, Георгий Лелашвили 21 декабря сего года проводил работы по тушению пожара в здании, расположенном на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, когда обрушилась стена, в результате чего погиб пожарный.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями выражает соболезнования семье, родственникам и сотрудникам погибшего коллеги.
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