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В Гори машина Патрульной полиции столкнулась с машиной скорой помощи
26.12.2024 15:33
В Гори произошло автотранспортное происшествие. На проспекте Мира произошло столкновение между каретой скорой помощи и автомобилем Патрульной полиции.
Во время происшествия карета скорой помощи перевозила в больницу пациента, в связи с происшествием была вызвана другая бригада, которая доставила пациента в возрасте свыше 60 лет, в Горийский военный госпиталь, пациент скончался в клинике.
По информации близких скончавшегося, мужчина страдал от онкологического заболевания, находился в тяжелом состоянии, в связи с чем и была вызвана неотложная помощь.
В связи с произошедшим ведется следствие, на месте проводятся следственные действия.
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