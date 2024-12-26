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В Гори машина Патрульной полиции столкнулась с машиной скорой помощи


26.12.2024   15:33


В Гори произошло автотранспортное происшествие. На проспекте Мира произошло столкновение между каретой скорой помощи и автомобилем Патрульной полиции.

Во время происшествия карета скорой помощи перевозила в больницу пациента, в связи с происшествием была вызвана другая бригада, которая доставила пациента в возрасте свыше 60 лет, в Горийский военный госпиталь, пациент скончался в клинике.

По информации близких скончавшегося, мужчина страдал от онкологического заболевания, находился в тяжелом состоянии, в связи с чем и была вызвана неотложная помощь.

В связи с произошедшим ведется следствие, на месте проводятся следственные действия.


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