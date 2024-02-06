

Президент Грузии обвинила правительство в антизападной риторике

06.02.2024 13:36





Президент Грузии обвинила правительство в антизападной риторике. Саломе Зурабишвили заявила, что неоправданная критика в адрес Запада перешла из маргинальных политических кругов в правительственную риторику, поставив под угрозу колоссальную работу Грузии по евроинтеграции.



Вместо этого позиции «заметно» смягчены по отношению к России заметно смягчились. Зурабишвили отметила, что несмотря на вызовы, общество не сдавалось, боролось и защищало свое будущее.



Глава государства отметила, что дальнейшая напряженность в отношениях с Украиной, публичное дистанцирование от ЕС и США в связи с международными санкциями в самый ответственный момент подняли вопросы о твердости внешней ориентации Грузии.



«Европейская ориентация также столкнулась с определенным вызовом. Наш многовековой курс изменился — сначала незаметно, а затем более явно: антиевропейские и антизападные отголоски переместились из маргинальных политических кругов в правительственную риторику.



Вместо этого позиции по отношению к России заметно смягчились. Дальнейшее обострение отношений с Украиной, публичное дистанцирование от ЕС и США в связи с международными санкциями в самый ответственный момент подняли вопросы о твердости нашей внешней ориентации.



Путаной риторикой и шагами мы поставили под угрозу колоссальную работу и достижения, которых мы добились для европейской интеграции. Несмотря на эти вызовы, Грузия победила и получила статус кандидата!», — заявила президент.



Зурабишвили подчеркнула принципиальность народа Грузии, который доказал как внутри страны, так и вне ее границ, что «претензии на европеизм обоснованны, а дух грузинского народа, направленный к этой цели, непоколебим».



«Наше общество было убеждено, что у него есть сила и оно может достичь своей цели; мы увидели нашу свободную европейскую молодежь, раскрылась ее особая роль в построении будущего страны, и она сформировалась как сила надежды.



Благодаря опыту нашего общества, с его традиционной терпимостью, мудростью и сдержанностью, мы избежали провокаций российской иммиграции и пропаганды и справились с ними. Общество не бросило вызов гибридным действиям России и сохранило стабильность и непоколебимый проевропейский настрой», — подчеркнула глава государства.



Позитивным Зурабишвили назвала и решение судей Конституционного суда по вопросу ее импичмента. Позитивно и увольнение по собственному желанию сотрудников руководства Нацбанка Грузии.



«Признаки того, что общество обладает глубоким пониманием и потребностью в демократии, готово следить за достигнутым прогрессом и не мириться с негативной реакцией — это вселяет надежду. Это сила настоящих людей!», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.



Отметим, при появлении Саломе Зурабишвили в зале заседаний стоя президента Грузии поприветствовали только представители оппозиции. Депутаты «Грузинской мечты» остались сидеть на местах. Лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе, сидя на месте, ответил Зурабишвили на ее привествие.



Это — последнее выступление Саломе Зурабишвили в ранге президента Грузии с годовым отчетом. Срок ее полномочий истекает в конце 2024 года.





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