Заявки на участие в промежуточных выборах в местные собрания подали два политических субъекта

19.08.2026 12:52





Для участия в промежуточных выборах в местные собрания (сакребуло), которые состоятся 3 октября текущего года, в Центральную избирательную комиссию обратились два политических субъекта — «Лело — Сильная Грузия» и «Грузинская мечта».



Установленный законом срок обращения в ЦИК истек 17 августа.



На сегодняшнем заседании избирательная администрация определила порядковые номера избирательных субъектов. В избирательном бюллетене «Лело — Сильная Грузия» будет представлена под номером 9, а «Грузинская мечта» — под номером 41.



3 октября 2026 года состоятся промежуточные выборы в собрания (сакребуло) муниципалитетов Вани, Цалки, Дманиси и Ахметы. В указанных муниципалитетах промежуточные выборы проводятся по мажоритарной системе. Соответственно, избиратели изберут четырех мажоритарных членов собраний муниципалитетов.



3 сентября — последний срок, когда участвующие в выборах партии должны представить соответствующим окружным избирательным комиссиям кандидатов в мажоритарные депутаты.



По информации ЦИК, для проведения промежуточных выборов всего будет открыто семь избирательных участков, на четырех из них будут использоваться аппараты электронной верификации и подсчета голосов. На данный момент количество избирателей составляет 2 201 человек.





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