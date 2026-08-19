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Заявки на участие в промежуточных выборах в местные собрания подали два политических субъекта


19.08.2026   12:52


Для участия в промежуточных выборах в местные собрания (сакребуло), которые состоятся 3 октября текущего года, в Центральную избирательную комиссию обратились два политических субъекта — «Лело — Сильная Грузия» и «Грузинская мечта».

Установленный законом срок обращения в ЦИК истек 17 августа.

На сегодняшнем заседании избирательная администрация определила порядковые номера избирательных субъектов. В избирательном бюллетене «Лело — Сильная Грузия» будет представлена под номером 9, а «Грузинская мечта» — под номером 41.

3 октября 2026 года состоятся промежуточные выборы в собрания (сакребуло) муниципалитетов Вани, Цалки, Дманиси и Ахметы. В указанных муниципалитетах промежуточные выборы проводятся по мажоритарной системе. Соответственно, избиратели изберут четырех мажоритарных членов собраний муниципалитетов.

3 сентября — последний срок, когда участвующие в выборах партии должны представить соответствующим окружным избирательным комиссиям кандидатов в мажоритарные депутаты.

По информации ЦИК, для проведения промежуточных выборов всего будет открыто семь избирательных участков, на четырех из них будут использоваться аппараты электронной верификации и подсчета голосов. На данный момент количество избирателей составляет 2 201 человек.


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