Движение за культурное наследие требует вызвать археологический дозор на проспект Руставели

19.08.2026 12:45





Общественное движение за культурное наследие Грузии призывает власти срочно инициировать исследования и привлечь специалистов для изучения археологических слоев и артефактов, обнаруженных под асфальтом в ходе реконструкции на проспекте Руставели.



Движение сообщает, что в ходе работ на участке между станцией метро «Площадь Свободы» и Грузинским национальным музеем были обнаружены остатки строений из кирпичей, предположительно старой системы водосбора «наружной канализации» XIX века, а также, большое количество керамических сосудов, предположительно X-XI веков.



«Работы в указанном участке уже приостановлены, но пока неизвестно, планируется ли изучение выявленных слоев и какова будет их дальнейшая судьба», — говорится в заявлении.



Движение также отмечает, что до сих пор неизвестна общественности , личность специалиста или группы специалистов (если таковые имеются), которые в соответствии с законом должны осуществлять археологический надзор в данном случае.



В связи с этим Движение обращается публично с открытым письмом к Министерству культуры и мэрии Тбилиси с требованием обратить особое внимание и обеспечить соблюдение закона «О культурном наследии».



* Реконструкция и реставрационные работы на проспекте Руставели начались 23 июля. Как и раньше, при подобных работах в исторической части города, строители находят множество артефактов прошлых лет и столетий. Один из примеров, как ранее был решен вопрос в таких ситуациях — спуск от площади Свободы к Бараташвили, где было принято решение не засыпать обнаруженные постройки и теперь это фактически музей под открытым небом в центре транспортной развязки. На этот раз среди находок — не только остатки водостоков, но и гигантские подвалы дома Мелика Азарянца, о существовании которых давно говорили исследователи Тбилиси.





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