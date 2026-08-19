Павленишвили: Очень жаль, что люди вместо того, чтобы бороться с Иванишвили, продолжают бороться с Саакашвили

19.08.2026 13:59





Очень жаль, что эти люди вместо борьбы с Иванишвили продолжают бороться с Саакашвили, им кажется, что, потопив Саакашвили, они станут главными оппозиционерами, — так председатель совета правления «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили оценил вчерашнее заявление одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Гварамия и одного из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили о тртьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.



Как отмечает Павленишвили, он не знает, как можно прагматично воспринимать тот факт, что в последнее время они постоянно делают заявления против «Национального движения» и Саакашвили.



«Очень жаль, что эти люди вместо борьбы с Иванишвили продолжают бороться с Саакашвили, им кажется, что, потопив Саакашвили, они станут главными оппозиционерами.



Не знаю, как можно прагматично воспринимать то, что в последний период своей карьеры они постоянно делают заявления против «Национального движения» и Саакашвили. Не знаю, насколько это адекватно, когда в стране существует режим Иванишвили, который так борется против страны. В это время я не могу сказать, в какую логику и политический прагматизм вписывается борьба с Саакашвили, если оставить в стороне мораль», — заявил Ираклий Павленишвили.





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